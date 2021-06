L'iniziativa Porta un Amico in Very sarà disponibile fino al 20 Giugno 2021. Vediamo come funziona e come ottenere fino a 50 euro semplicemente invitando qualcuno a passare a Very Mobile.

Porta un Amico in Very: chi trova un amico trova un tesoro!

Per iniziare a guadagnare 5 euro per ogni amico invitato è davvero molto semplice. Basterà aprire l'app, andare nell'apposita sezione e condividere il proprio Codice Amico con un vostro conoscente che intende passare a Very Mobile.

Per ogni amico che passerà al virtuale di WINDTRE si otterrà 5 euro, viceversa, anche l'amico riceverà la stessa somma e potrà a sua volta invitare altri amici. Inoltre, è possibile invitare un numero massimo di 10 persone.

Le offerte telefoniche partono da 5,99 euro mensili fino ad un massimo di 13,99€, il prezzo varia a seconda dell'operatore di provenienza. La spedizione della SIM è sempre gratuita con qualsiasi promo.

Come abbiamo detto all'inizio tale promozione è valida fino al 20 Giugno su qualsiasi tariffa Very disponibile sul sito ufficiale.

Altre info

Il credito omaggio sarà accreditato entro 1 giorno dall'effettivo passaggio a Very della persona invitata con il proprio Codice Amico. L'amico che passa a Very, invece, riceve i 5€ appena la SIM sarà attiva. Inoltre, è possibile ottenere fino a 50 euro di credito omaggio con l'nvito di 10 persone.

