Porta la musica con te: Speaker SONY piccolo ma potenza EXTRA BASS

Se ascoltare la musica è il tuo passatempo preferito di sicuro questo Speaker Bluetooth Portatile di Sony è proprio quello che ti serve per ascoltare i tuoi brani preferiti. Te lo porti ovunque e diventi l’anima della festa in qualunque situazione.

Acquistalo adesso su Amazon grazie allo sconto 33% che trovi al momento, in questo modo lo pagherai solamente 39,99€. Aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’acquisto prima che la promozione termini.

Non aspettare ulteriormente e ricordati che con Amazon Prime hai diritto a spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Avvia la tua playlist preferita da ascoltare ovunque con lo speaker Sony

Che tu sia a una festa o semplicemente vuoi gustarti un po’ di ottima musica mentre sei in giro per casa, questo Speaker Bluetooth Sony è perfetto per avere una colonna sonora per tutto il tempo. Vedrai che saprà regalarti un audio impeccabile e di qualità grazie alla qualità che vantano i prodotti di questo marchio. La sua impermeabilità IP67 lo rende resistente ad acqua e polvere, in questo modo puoi portarlo sempre con te senza paura che si possa rompere o rovinare.

Il fatto che questo speaker sia piccolo non significa che sia poco potente, anzi tutto il contrario. Infatti devi sapere che questo dispositivo è dotato di tecnologia Extra Bass e Sound Diffusion Processor che gli conferiscono un’alta potenza di suono e di risalto delle basse frequenze. In poche parole è un vero e proprio gioiellino da avere sempre dietro.

La durata della sua batteria è di circa 16 ore, naturalmente dipenderà molto anche dal livello del volume con cui lo utilizzerai. Collegalo in pochi secondi al tuo smartphone tramite tecnologia Bluetooth per iniziare a usarlo fin da subito.

Accedi a Spotify e crea una playlist fenomenale per lo Speaker Bluetooth Portatile di Sony che trovi al momento su Amazon a soli 39,00€ grazie allo sconto del 33%.

Con Amazon Prime potrai usufruire ulteriormente di una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.