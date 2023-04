Porta il cinema ovunque con questo mini proiettore: SUPER PROMO Amazon a 59,99€

Il mini proiettore O1 Pro AKIYO è l’ultima novità tecnologica che non puoi perdere! Grazie al coupon sconto di 20€ offerto su Amazon, puoi acquistarlo a soli 59,99€. Questo mini proiettore portatile è la soluzione perfetta per tutti coloro che vogliono godere della massima esperienza video ovunque si trovino.

Con una risoluzione nativa di 1280x720P e la capacità di supportare Full HD 1080P, il mini proiettore O1 Pro AKIYO offre immagini in alta definizione e una superba luminosità dei colori, grazie alla luminosità 100 ANSI e al rapporto di contrasto 2000:1. L’esperienza visiva è garantita, anche se il mini proiettore funziona meglio in un ambiente buio.

Inoltre, il mini proiettore O1 Pro AKIYO è ultra-portatile, con una dimensione di soli 13,6 x 11 x 5,8 cm, che corrisponde alla dimensione di due lattine di Coca-Cola. È abbastanza piccolo da adattarsi in tasca o in borsa, quindi puoi portarlo ovunque. Il mini proiettore pesa solo 420 grammi, quindi anche i bambini possono portarlo ovunque senza problemi. Inoltre, il design pulito ed elegante lo rende ideale per regalare e sarà un successo a tutte le età.

Il mini proiettore O1 Pro AKIYO supporta anche una vasta gamma di dimensioni di schermo di proiezione, da 30 a 180 pollici, e la migliore distanza di proiezione è di 1-4.5 m. Lo schermo di proiezione può essere ridotto al 75% regolando lo schermo senza spostare il mini proiettore. Dotato di un sistema di altoparlanti doppio integrato all’avanguardia, il mini proiettore è perfetto per tutte le esigenze di intrattenimento a casa, feste per bambini a teatro, giochi e molto altro ancora!

Il mini proiettore O1 Pro AKIYO offre anche una bassa rumorosità e una lunga durata della lampada, grazie alla tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza più aggiornata. Produce il 50% in meno di rumore della ventola ed è molto più silenzioso rispetto ad altri proiettori. La tecnologia avanzata riduce al minimo il consumo energetico della lampada, prolungando la durata della lampada a oltre 55.000 ore. Tuttavia, il suono Dolby non è supportato con il mini proiettore.

Infine, il mini proiettore O1 Pro AKIYOù offre connessioni multiple e supporto tecnico a vita. È dotato di interfacce multiple per le sorgenti di ingresso per soddisfare le diverse esigenze di apparecchiatura: HDMI, USB, AV, audio e può essere collegato a PC, laptop, Fire Stick, Chromecast, PS4, PS5, smartphone, altoparlanti esterni senza installare alcuna app. Il marchio AKIYO offre supporto tecnico a vita per tutti i prodotti.

Se stai cercando un mini proiettore portatile con funzioni eccezionali e una qualità video incredibile, il mini proiettore O1 Pro AKIYO è la scelta giusta per te. Grazie al coupon sconto di 20€, puoi acquistarlo su Amazon a soli 59,99€. Non perdere questa occasione e goditi la massima esperienza video ovunque tu sia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.