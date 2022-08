Porta carte di credito premium con BLOCCO dei ladri: a 11€ è da avere

Non un portafogli classico, ma un prodotto molto più comodo e sottile. Il porta carte di credito di design, ultra sottile e con spazio per le banconote e i documenti, è perfetto per chi non ha molto spazio per riporre i propri effetti personali. Il modello che ho scovato in promo su Amazon, attualmente in sconto a mini prezzo, è dotato di una funzionalità decisamente interessante: il blocco RFID. Sai cos’è? Essenzialmente, questa feature si basa su una protezione fisica, che impedisce la scansione non autorizzata dei chip NFC all’interno di tessere come i documenti e le carte di pagamento. Utile contro i ladri di denaro e di dati, insomma.

Approfittane al volo, scegli il colore che ti piace di più e accaparratelo a partire da 11€ circa appena (fino a un massimo di 13€ circa). Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il porta carte di credito più sicuro è in sconto adesso

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente. Sottile e non ingombrante, può accogliere 6 tessere, 1 documento ed ha anche lo spazio per le banconote. In più, c’è un gancio per permetterti di attaccare una catenina da pantalone, se sei solito utilizzarla.

Disponibile in diversi colori e varianti, questo eccellente porta carte di credito con blocco RFID ti protegge dai ladri. Con 11€ circa appena, adesso puoi accaparrartelo da Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.