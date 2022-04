Porsche ha svelato un monitor mini-LED per Mac (e non solo)

In queste ore, Porsche Design ha svelato un monitor mini-LED che è compatibile con i prodotti della mela, ma freniamo l'entusiasmo. Probabilmente non ne vorrete uno… e non solo per via del costo proibitivo.

Di fatto, se volete veramente un monitor Apple con retroilluminazione miniLED non avete scelta: c'è solo (ad oggi) lo Studio Display, anche se, visto che la domanda è stata elevatissima, non sappiamo quanto ci vorrà per riceverne uno a casa. Niente paura (più o meno): Porsche Design ha svelato il “rivale” di questo pannello e potete già preordinarlo. È compatibile sia con Windows, ma soprattutto con Mac, grazie anche alla connessione cablata via USB C.

Porsche Design: le caratteristiche del prodotto

Partiamo con ordine: l'OEM di Cupertino dichiara che il suo pannello Preo Display XDR usa una retroilluminazione miniLED, ma non è proprio così. Di fatto, usa solo 576 zone di attenuazione, un valore molto al di sotto di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di uno schermo con questa feature. Inoltre, lo Studio Display non offre una vera tecnologia di pixel retroilluminati.

Adesso però, dopo averla conosciuta su iPad Pro e MacBook Pro 2021, è inevitabile pensare che questo diventerà lo standard nel settore, anche per i futuri gadget dell'OEM di Cupertino. Non tutti gli analisti sono d'accordo e affermano che i nuovi monitor arriveranno non prima del 2023.

Il pannello di Porsche Design però, è una splendida soluzione mini-LED da 32″; ma perché diciamo che… non è per tutti? Semplice: è pensato per i giocatori e, solitamente, chi acquista un Mac, non lo compra per “videogiocare”, quanto piuttosto per lavorare.

Si chiama AOC AGON PRO PD32M ed è stato costruito con un occhio di riguardo per gli amanti del gaming. Ad ogni modo, è un re nel suo settore. Presenta un design aerodinamico che si ispira al mondo delle auto da corsa.

C'è un pannello HDR 400 4K con gamma colori DCI-P3 pari al 97%, promette una riproduzione eccezionale per giochi, ma anche per lo streaming o per i programmi di grafica.

La frequenza di aggiornamento è di 144 Hz, il tempo di risposta di 1 ms, c'è l'AdaptiveSync e una luminosità massima di 1.600 nits: il gaming sarà ancora più fluido. Con il supporto regolabile poi, si avrà tutta la comodità del mondo. Quanto costa? 1800 dollari e le consegne partiranno dal 15 giugno.