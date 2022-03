Porsche e Apple: nuovi progetti congiunti, cosa aspettarci?

Secondo quanto si apprende, sembra che Porsche stia valutando la possibilità di creare interessanti progetti in cooperazione con Apple. Di fatto, nella sua ultima conferenza stampa, la casa automobilistica tedesca ha parlato della possibilità di voler avviare una serie di idee congiunte con l'OEM di Cupertino. Lo riporta il Reuters.

Sappiamo già che gli animi di molti di voi si staranno scaldando in questo momento… sappiamo anche cosa state pensando: “Una Apple Car realizzata da Porsche? Un sogno ad occhi aperti?“. Calma, calma. Al momento non è stata fatta menzione della prima vettura intelligente della mela e l'OEM di Cupertino non ha fatto trapelare nulla in merito. Non di meno, il CEO di Porsche Oliver Blume non ha parlato di un progetto specifico.

Apple e Porsche insieme: lavorano alla Apple Car?

Come detto, Oliver Blume ha dichiarato che la sua azienda vorrebbe realizzare “entusiasmanti progetti comuni” con la mela, ma al momento è troppo presto per fare nu'ipotesi sui progetti futuri. Inoltre, non ci è dato sapere a cosa si riferisca con questa affermazione. Sicuramente lo sviluppo della smart car è incluso in queste proposte, ma ad oggi si parla solo di mere speculazioni. Vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti.

Inoltre, Blume ha ribadito che Porsche e Apple collaborano da diverso tempo. A riprova di ciò è la frase che ha pronunciato durante la riunione: “Abbiamo già Apple CarPlay, lo espanderemo“. Segnaliamo che la casa automobilistica lavora con la mela a stretto contatto da anni al fine di offrire un'esperienza CarPlay unica nel settore e capace di integrarsi al meglio con i servizi di casa Porsche.

Fra le altre notizie, sappiamo che il team di Apple Car si è appena sciolto. Di fatto, per motivi a noi sconosciuti, sembra che la precedente formazione di ingegneri e designer che lavorava al progetto abbia appena rinunciato all'incarico. Abbiamo letto spesso di dissidi e dissapori interni, con molti dipendenti che lasciavano l'OEM di Cupertino per passare a Tesla o aziende rivali. Ora invece, siamo su un nuovo livello, purtroppo. La compagnia deve riformulare una squadra da zero entro i prossimi sei mesi se vuole rispettare la tabella di marcia e presentare così, la sua prima autovettura smart ed elettrica nel 2025.