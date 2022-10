Pop Corn a tutte le ore, fai scoppiettare il divertimento SUBITO

Rendi le tue serate a base di film ancora più perfette grazie a questa sensazionale Macchina per Pop corn di HOUSNAT.

Acquistala ora a meno di 20€ grazie alla promozione in corso del 23% di sconto su Amazon, arrivando così a pagarla solamente 19,99€. Non aspettare un secondo di più e scegli già da ora un film da guardare mentre ti gusti i tuoi popcorn. Completa l’acquisto al volo.

Ricorda che con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni gratuite e veloci in tutto il territorio italiano.

Una macchina per pop corn per gustarti l’emozione del cinema a casa tua

Diciamoci la verità, avere una bella scodella di popcorn mentre si guarda un film è impagabile. Adesso potrai sentirti come al cinema grazie a questa straordinaria Macchina per Popcorn di HOUSNAT. Non dovrai far altro che: accenderla e aggiungere i tuoi popcorn, avvicinare una scodella vicino all’uscita e aspettare solamente 2 minuti per farli scoppiare tutti.

Grazie alla sua tecnologia ad aria calda non dovrai aggiungere nessun tipo di condimento, in questo modo avrai dei popcorn privi di grassi e più sani. Naturalmente una volta che saranno pronti potrai comunque condirgli come più preferisci che siano dolci o salati.

Questa macchinetta ti garantisce un tasso di scoppio dei chicchi del 98% in modo da non avere troppi scarti, inoltre il suo design piccolo e compatto ti permette di tenerla in cucina senza troppi ingombri. Per pulirla basterà smontare il coperchio e lavarlo sotto l’acqua calda mentre l’interno sarà possibile pulirlo con un panno.

Scegli un film, chiudi le luci e gustati la tua ciotola di popcorn con questa straordinaria Macchina per Popcorn di HOUSNAT che trovi adesso su Amazon a soli 19,99€ grazie alla promozione in corso.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.