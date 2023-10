Ponte dell'1 novembre: viaggia SENZA pagare il bagaglio aereo

Per il ponte dell’1 novembre, goditi solo la vacanza, senza sprecare soldi per portare in aereo il tuo bagaglio. Risparmia anche con le compagnie low cost come RyanAir e non solo, ormai note proprio per la politica parecchio rigida sull’argomento.

Grazie allo zaino bagaglio, super capiente, ma compatto nelle dimensioni, potrai finalmente goderti la felicità di pagare poco il tuo biglietto, senza spese aggiuntive che – di fatto – cancellano il risparmio della prenotazione. In promozione su Amazon, adesso puoi porarlo a casa a 30€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito.

Un vero peccato, spendere decine di euro per il trolley, soprattutto se il viaggio durerà solo pochi giorni. Esattamente come quello per il ponte in arrivo: ottima occasione per rilassarsi facendo un giro. Con questa utilissima soluzione, che ormai adotto da tempo anche per viaggi di una settimana, ho smesso di sprecare denaro e parto felicemente con le compagnie aeree low cost.

Com’è possibile? Semplice, questo particolare prodotto è studiato in modo decisamente particolare. Infatti, nonostante le dimensioni compatte – perfettamente compatibili con quelle ammesse dalle compagnie aeree per definire la “borsa piccola” che si può imbarcare gratis – è ricca di scompartimenti.

Si apre proprio come se fosse un trolley e potrai inserire al suo interno i tuoi effetti personali, l’abbigliamento, i caricabatterie e persino il PC. A disposizione, oltre allo scompartimento principale, hai anche una serie di tasche secondarie. Con un po’ di organizzazione, avrai tutto con te e non dovrai pagare alcun extra.

Non perdere l’occasione di portare a casa lo spettacolare zaino bagaglio e smetti finalmente di pagare extra per portare i tuoi effetti personali in aereo, anche con compagnie low cost. Completa al volo il tuo ordine per prenderlo a 30€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitatissima.

