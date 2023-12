Pompa elettrica per bici: su Amazon ti bastano 29€ con questo sconto

La pompa elettrica che ti segnaliamo con questa offerta è utile non solo per l’uso convenzionale per gonfiare le gomme della bici, ma può svolgere la stessa funzione utile anche con le auto. Il prezzo, spuntando il coupon che trovi in pagina, è di soli 29,99 euro contro i 49,99 di listino. La consegna è immediata.

Pompa elettrica in offerta: incredibilmente utile

Questa pompa d’aria elettrica si distingue per la sua versatilità. Può essere utilizzata per gonfiare pneumatici da bicicletta, moto, auto e persino palloni, garantendo un rapido gonfiaggio e una precisione senza pari. Con una pressione massima di 150 PSI e sensori digitali di precisione, la pompa N2 assicura un inflaggio preciso e affidabile.

Le 5 modalità preimpostate per la pressione degli pneumatici la rendono adatta a diverse esigenze: auto, moto, bicicletta, pallone e modalità professionale. Una volta impostato il valore desiderato, la pompa si fermerà automaticamente, evitando pressioni eccessive. Puoi monitorare facilmente la pressione degli pneumatici grazie al display LCD retroilluminato.

La batteria integrata da 2x2000mAh assicura una lunga durata, permettendo di gonfiare due pneumatici vuoti (205/55 R16) con una sola carica. Inoltre, la pompa è compatta e leggera, pesando solo 480 grammi e misurando 12,4 x 7,1 x 4,53 cm, rendendola perfetta per i viaggi.

La pompa è dotata anche di una luce LED per facilitare l’uso notturno e una funzione di lampeggio SOS per situazioni di emergenza. La ricarica è veloce e comoda tramite l’interfaccia USB-C, completandosi in meno di 3 ore.

Approfitta ora dell’offerta speciale su Amazon e fai un regalo di Natale pratico, preciso e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.