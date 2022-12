Politica no log: la tua VPN sta proteggendo davvero la tua privacy?

Si parla talmente tanto di VPN e privacy che, talvolta, questi termini vengono quasi considerati sinonimi.

In realtà, i provider che offrono servizi di questo tipo, molto spesso sono ben distanti dal proteggere l’anonimato dei propri utenti. Queste piattaforme infatti, mantengono diverse informazioni relative ai clienti e all’utilizzo che fanno del servizio.

Tutto ciò non deve meravigliare, visto l’accordo internazionale tra i governi di diversi paesi chiamato 5/9/14-Eyes Alliance. Di fatto, 14 nazioni tra cui figura anche l’Italia, condividono tra loro qualunque tipo di informazione rispetto alle attività delle persone online.

Quale VPN è in grado di offrire una vera politica no log, che esula da questo controverso accordo?

Cyberghost è un’azienda nota per fare dell’anonimato online il suo punto di forza.

Non per niente, tale provider ha sede in Romania, una nazione che non fa parte del suddetto accordo internazionale.

Come ottenere una vera politica no log quando usi una VPN

Cyberghost agisce in maniera decisa sotto questo punto di vista, evitando di registrare dati riguardo l’uso della VPN. Di fatto NON vengono in nessun modo raccolte informazioni riguardo:

Indirizzo IP dell’utente

Siti Web visitati

Cronologia di navigazione

La durata delle sessioni

Uso della larghezza di banda.

Alla prova pratica dunque, Cyberghost è uno dei pochi servizi ad attuare una vera politica no log. Ma i pregi di questa piattaforma non finiscono qui.

La possibilità di utilizzare un singolo account per 7 dispositivi contemporaneamente è un vantaggio non da poco. Ciò risulta ancora più interessante viste le piattaforme supportate.

Non si parla solo di computer Windows o macOS, ma anche di ambiente mobile (iOS e Android) così come di Apple TV, Android TV e persino console da gioco.

Lato sicurezza, l’adozione della crittografia AES a 256 bit offre adeguate garanzie, mentre l’assistenza (attiva 24 ore su 24) è una certezza in caso di qualunque tipo di problema.

E i costi? Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere la VPN con l’83% di sconto sull’abbonamento biennale.

Ciò significa che, spendendo appena 2,03 euro al mese, è possibile ottenere tutta la protezione offerta da Cyberghost.

