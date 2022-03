Polaroid GO: la più piccola di casa è in promo, foto istantanee ORA

Amante dei ricordi? Imprimili per sempre nella tua memoria e non solo portandoti a spasso la tua personale Polaroid Go. Questa è la macchinetta istantanea più piccola della famiglia, ma credimi, ti stupisce sotto tutti i punti di vista.

Con la promozione in corso su Amazon hai la possibilità di risparmiare qualcosa e farla diventare tua con una spesa di appena 91€ circa. Un ottimo regalo da fare a te stesso o a qualcuno di speciale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account, non aspettare neanche un secondo in più.

Polaroid GO: scatti e stampi in un secondo

Questa fotocamera ricalca proprio la storia delle vecchie Polaroid con qualche aggiunta moderna. A partire dall'estetica non può che colpirti perché è capace di immortalare ogni situazione alla perfezione. Conta che ha anche una dimensioni minima per permetterti di averla sempre dietro e di non rinunciare neanche una singola volta a portartela dietro.

In modo particolare stampa le classiche istantanee anche se hanno una dimensione un po' più piccola. Non solo puoi scattare in una sola mossa ma puoi giocare anche di inventiva grazie alla presenza della doppia esposizione. Pensa che sulla parte frontale c'è anche una parte riflettente che rende semplicissimo scattare persino i selfie.

Per caricarla non devi far altro che collegarla alla corrente con il cavo che trovi in confezione e tac: torna operativa come nuova,

Approfitta al volo della promozione in corso su Amazon e acquista subito questa Polaroid Go per appena 91€ circa. Ora che è in sconto è la tua occasione. Con Prime attivo sul tuo account la ordine e la ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni gratuite.