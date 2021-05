Sei in cerca di uno smartwatch? Polar Vantage Sportwatch è in offerta su Amazon a soli 202,98€. Il ribasso del 27% corrisponde a uno sconto effettivo di 76,92€ che rende l’acquisto più favorevole.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Polar Vantage Sportwatch: cosa sapere su questo modello

Il cinturino sport nero rende il Polar Vantage Sportwatch un wearable casual. Adatto sia ai polsi maschili che a quelli femminili, questo dispositivo è disponibile nella misura M/L.

La cassa rotonda lo rende già un modello che si differenzia dalla massa. Il display contenuto al suo interno è ovviamente a colori e vanta un’ampiezza di 1.2 pollici. Grazie alla sua funzione “Always On” le informazioni sono sempre portata di vista.

Come tutti gli smartwatch, anche il modello di Polar presenta al suo interno numerosi sensori. Non mancano infatti quelli per la rilevazione della frequenza cardiaca e per l’analisi del sonno.

Dal punto di vista sportivo, invece, questo prodotto è in grado di restituire delle analisi ben precise. Sono presente le metriche di nuoto per chi pratica questo sport, il programma Running per gli amanti della corsa e il training Load Pro che valuta lo sforzo effettuato.

Il GPS + GLONASS integrati assicurano rilevazioni accurate e veritiere.

Degna di nota è la batteria che ha una durata minima di 30 ore quando lo smartwatch viene utilizzato al suo massimo.

Tra le altre features sono da citare la presenza di sveglie, snooze con vibrazione e il suo essere impermeabile WR30.

Polar Vantage Sportwatch è acquistabile su Amazon a soli 209,98€ nella colorazione nera e in misura M/L. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il programma di pagamento CreditLine di Confidis.

