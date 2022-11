Pokémon Scudo per Nintendo Switch: che offerta su Amazon (-20€)

Pokémon Scudo per Nintendo Switch è in offerta su Amazon per la settimana del Black Friday. L’amato gioco dedicato ai mostriciattoli più famosi dei videogiochi scende infatti al suo minimo storico: puoi acquistarlo adesso a soli 39,99 euro, con spedizione Prime inclusa. L’offerta terminerà ad esaurimento delle scorte, quindi se vuoi farti un regalo ti consigliamo di affrettarti.

Pokémon Scudo per Nintendo Switch in offerta: la grande occasione da non perdere

Ambientato a Galar, una vasta regione che include una gran varietà di paesaggi, Pokémon Scudo ti permette di esplorare zone rurali idilliache, città moderne, vaste pianure, montagne rocciose e innevate e molto altro ancora. Il tutto scegliendo fra tre nuovi Pokémon starter: Grookey, Scorbunny e Sobble.

Insieme a Pokémon Spada, parliamo del primo gioco di ottava generazione, uscito per la prima volta il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch. I titoli hanno ricevuto un ottimo responso da parte della critica specializzata, con una media di voto molto alta finalizzata a elogiare il sistema di lotta semplificato e l’inserimento del Dynamax.

Se non lo hai ancore recuperato, quindi, questa è la tua occasione perfetta: Pokémon Scudo è in offerta a 39,99 euro su Amazon.it. Un ottimo regalo di Natale anticipato se possiedi Nintendo Switch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.