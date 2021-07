Il Pokémon GO Fest è tornato come evento globale dal vivo e online quest'anno. È stato annunciato ad aprile e nuovi dettagli sono stati rivelati lo scorso maggio. Ora gli allenatori di tutto il mondo possono godersi il grande spettacolo.

Pokémon GO Fest: come funziona l'edizione 2021?

Il Pokémon GO Fest si svolgerà questo fine settimana dalle 10:00 alle 18:00. Il biglietto costerà $4,99. A differenza dell'evento Pokémon GO Fest dal vivo, il ticket consentirà agli allenatori di partecipare in entrambi i giorni dello show. Ci sarà una missione speciale con il mitico Pokémon Meloetta come ricompensa finale.

Sebbene alcune funzioni siano disponibili solo per i possessori dei biglietti, tutti gli utenti potranno godersi il festival con diversi mostriciattoli speciali che appariranno nel gioco e anche nei raid. Attenzione: sappiate che il tipo di Pokémon che vi apparirà nel gioco cambierà ogni 60 minuti. Ecco le quattro ore habitat a tema:

L'habitat della giungla includerà Scyther, Aipom, Froakie;

L'habitat Desert Mountain includerà Skarmory, Shieldon, Hippopotas e altri;

e altri; L'habitat di Ocean Beach includerà Dratini, Swablu, Alomomola;

L'habitat della Caverna presenterà Roggenrola, Galarian Stunfisk, Deino e altri.

I raid vedranno come protagonisti anche Hitmontop, Cranidos, Deino il primo giorno. Galarian Ponyta, Galarian Zigzagoon e Galarian Weezing appariranno sabato in costumi speciali.

Il secondo giorno, il Pokémon GO Fest 2021 si concentrerà maggiormente sui raid ma gli allenatori potranno trovare in natura gli stessi mostriciattoli del giorno precedente. Per i possessori del biglietto, ecco tutte le funzionalità esclusive:

Guadagna 10.000 XP extra in ricompense raid completando una battaglia raid;

Gira i dischi foto della palestra per guadagnare fino a 10 biglietti raid. Questi possono essere usati per raid di persona;

Completa la ricerca a tempo per ottenere fino a otto biglietti raid remoti. Questi possono essere usati per partecipare a un raid da qualsiasi luogo;

Acquista un pacchetto evento gratuito contenente tre biglietti raid remoti. Sarà disponibile nel negozio domenica 18 luglio 2021, dalle 10:00 alle 18:00. ora locale;

Tutti i Pokémon attratti dall'Incenso di sabato saranno attratti dall'Incenso durante l'orario dell'evento di domenica.

