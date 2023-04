Pokémon: Arceus, parti all'avventura su Switch al prezzo MINIMO

Fai rinascere la tua Nintendo Switch aggiungendo uno dei giochi più interessanti nella tua libreria. Pokémon: Arceus è in promozione e non hai un minuto da perdere se lo vuoi acquistare. Grazie allo sconto hai la possibilità di impegnare le tue ore in modo consistente, cosa ne pensi?

Lo trovi proprio ora su eBay dove puoi acquistarlo con un ribasso del 25%. Il prezzo crolla ed ecco che spendi appena 44,99€ per farlo tuo. Aggiungilo immediatamente al carrello.

Pensa che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci e sì, se te lo stai chiedendo il venditore ha un feedback d’eccezione.

Pokémon: Arceus, il videogioco che manca sulla tua Switch

Avere a portata di mano una Nintendo Switch ma non aver mai giocato a un titolo Pokémon sembra un po’ impossibile. Se tuttavia questa è la tua situazione, non perdere l’occasione di rendere la tua vita ancora più interessante e rimediare a tutto il tempo perso.

Pokémon: Arceus è sicuramente uno dei videogiochi più interessanti della saga e ti stupisce in tutto e per tutto. Con meccaniche completamente rivisitate sia per i combattimenti che nel gameplay in generale, questo gioco tu fa visitare ed esplorare zone immense sotto ogni prospettiva.

Divertiti ad andare in giro per Hisui e completa il primo Pokédex della regione scoprendo anche i Pokémon cavalcabili.

Durante le tue ore di svago potrai anche sperimentare con la creazione di strumenti sfruttando le varie risorse che trovi in giro e preparati per affrontare anche le creature regali.

Insomma, un po’ di tutto e di ti più quindi cosa stai aspettando?

Non perdere la tua occasione e aggiungi immediatamente Pokémon: Arceus alla tua collezione su Nintendo Switch. Acquista la tua copia su eBay ora che è in promozione al 25%, la paghi appena 44€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie alle spedizioni con corriere espresso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.