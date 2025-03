POCO X7 Pro, imperdibile per prezzo e prestazioni: oggi a soli 305€

Lo Xiaomi POCO X7 Pro è lo smartphone furbo, perfetto per chi è alla ricerca di un device in grado di assicurare ottime prestazioni a un prezzo particolarmente conveniente. Oggi lo trovi in offerta speciale su eBay a un prezzo decisamente imperdibile per chi sa fiutare un vero e proprio affare. Acquistalo adesso a soli 305€ con il Codice BRAND25, invece di 429,90€.

La versione in promozione è quella fantastica, che offre in dotazione 12GB di RAM e 512GB di ROM. In pratica, non avrai mai bisogno di ulteriore fluidità o di altro spazio d’archiviazione. Con questo bolide hai tutto il necessario per gestire produttività e intrattenimento a livelli elevati. Un vero e proprio petardo! Il design è decisamente accattivante.

Tutto in questo Xiaomi POCO X7 Pro è curato nei minimi dettagli. Per il prezzo di acquisto disponibile su eBay e quello che offre è uno smartphone da acquistare subito, prima che le scorte finiscano. Cosa stai aspettando? Hai la consegna gratuita su molte destinazioni e la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

POCO X7 Pro: un drago

Lo Xiaomi POCO X7 Pro è un vero e proprio drago per potenza e caratteristiche premium. Al prezzo esclusivo di soli 305€ su eBay è l’occasione che stavi aspettando. Aggiungilo al carrello! Otterrai questo prezzaccio inserendo il Coupon BRAND25. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo, potresti rimanere a bocca asciutta velocemente se non ti sbrighi.

Il processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra è stato realizzato per supportare qualsiasi attività, ideale per il gaming. Se ami giocare in mobilità con il tuo smartphone, questo gioiellino è la scelta perfetta per ottenere massime prestazioni a un prezzo contenuto e avvicinabile. La batteria da 6000 mAh garantisce lavoro e divertimento lontano da casa per tutta la giornata e oltre.

Il display CrystalRes 1.5K AMOLED a 120Hz di frequenza di aggiornamento è semplicemente fantastico. I colori sono estremamente vivaci e i dettagli incredibili. E con la camera principale da 50MP con OIS scatti foto e riprendi video che diventano vere e proprie opere d’arte. Acquista ora il tuo POCO X7 Pro a soli 305€ con i Codice BRAND25.