POCO X6 Pro in offerta: maxi-risparmio usando il codice sconto

Il Poco X6 Pro è un dispositivo di fascia media che offre prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità avanzate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.

Il Poco X6 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (1220 x 2712 pixel) e un refresh rate di 120Hz, che offre colori vividi e un’ottima luminosità, ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali e per il gaming. Il design è moderno con un piccolo foro per la fotocamera frontale da 16MP, che è discreto e minimizza l’ostruzione​.

l dispositivo è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di storage UFS 4.0. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide e veloci, anche durante le sessioni di gaming più intense. Il sistema operativo è HyperOS, basato su Android 14, che offre un’interfaccia pulita e reattiva.

Il comparto fotografico è decisamente notevole per uno smartphone in questa fascia di prezzo. Il Poco X6 Pro è equipaggiato con una configurazione a tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 64MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera principale cattura immagini dettagliate con una buona riproduzione dei colori e un’ampia gamma dinamica. In condizioni di scarsa illuminazione, il modulo OIS aiuta a ridurre il blur e il rumore. La fotocamera frontale da 16MP è ideale per selfie dettagliati e videochiamate.

Nel complesso, si tratta in assoluto di uno dei migliori smartphone Android da meno di 300€ sul mercato.