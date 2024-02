POCO X6 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon è il mid-range da comprare

Il POCO X6 Pro è lo smartphone da prendere oggi per chi è alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con un ottimo prezzo. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di POCO con un prezzo scontato di 309 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare, inoltre, che lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X6 Pro: è il mid-range da prendere oggi su Amazon

Il POCO X6 Pro è uno dei migliori dispositivi di fascia media da comprare oggi. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 oltre a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.100 mAh, con ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 1.5K. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO X6 Pro con un prezzo scontato di 309 euro e con possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Da notare che è disponibile anche la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, acquistabile a 419 euro.

