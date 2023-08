POCO X5 Pro: la versione 128GB sotto i 240€ con Coupon

Con gli eBay Xiaomi Days hai a tua disposizione un Coupon fantastico per ottenere subito uno sconto del 15% con un risparmio di massimo 75 euro a ordine. Tra l’altro questo codice potrai utilizzarlo in 4 ordini. Niente male vero? Allora comincia a usarlo subito per acquistare il POCO X5 Pro 128GB a soli 237,15 euro, invece di 349,90 euro (prezzo di listino). Devi solo inserire il voucher “XIAOMIFESTAGO23” nella sezione “Codici Sconto” prima del check out.

POCO X5 Pro: potenza e versatilità in uno smartphone futuristico

Scegliendo uno Xiaomi POCO X5 Pro ottieni uno smartphone futuristico ricco di potenza e versatilità. A conferma di tutto ciò troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 778G perfetto per gestire al meglio produttività, multitasking e gaming. Il DotDisplay AMOLED FHD+ a 120Hz assicura immagini sempre perfette, anche in movimento, e una fluidità sopra la media. La fotocamera da 108MP regala scatti da professionista.

