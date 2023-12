POCO X5 Pro in offerta a 259€: è il mid-range da comprare oggi

Il POCO X5 Pro è protagonista di una nuova offerta eBay e, grazie al codice sconto PIT10PERTE2023 da aggiungere al carrello, è acquistabile al prezzo scontato di 259 euro. Si tratta di un’ottima offerta per chi è alla ricerca di un mid-range, anche considerando la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone è dotato del chip Snapdragon 778G, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

POCO X5 Pro: a questo prezzo è un best buy

Il POCO X5 Pro è uno dei migliori smartphone da comprare in questa fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affianca un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 e lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM oltre che di un sensore di impronte digitali.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il POCO X5 Pro con un prezzo scontato di 259 euro. C’è poi la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per ottenere lo sconto aggiuntivo è sufficiente aggiungere al carrello il codice PIT10PERTE2023. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere alla promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

