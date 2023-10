POCO X5 Pro è il mid-range da comprare con QUEST'OFFERTA di Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo mid-range da prendere oggi, su Amazon c’è un’offerta che potrebbe fare al caso vostro. In questo momento, infatti, il POCO X5 Pro 5G è acquistabile con un prezzo scontato di 279 euro. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 778G, ha tutte le carte in regola per essere considerato come uno dei migliori mid-range sul mercato da comprare con meno di 300 euro. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

POCO X5 Pro al miglior prezzo di sempre su Amazon

Il POCO X5 Pro è uno smartphone davvero completo: tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone di POCO è dotato di una tripla fotocamera posteriore: tra le specifiche troviamo un sensore principale da 108 Megapixel e due sensori di supporto. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 con MIUI. In offerta ci sono diverse colorazioni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO X5 Pro al prezzo scontato di 279 euro. Lo smartphone, nella configurazione descritta, viene ora proposto a un nuovo minimo storico su Amazon risultando uno dei mid-range più interessanti del momento. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.