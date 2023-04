POCO X5: ora al PREZZO GIUSTO è il mid-range da scegliere

Presentato poche settimane fa, il POCO X5 5G è oggi uno smartphone di fascia media tra i più interessanti sul mercato per chi vuole spendere meno di 300 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il mid-range di POCO al prezzo scontato di 249 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, è disponibile al prezzo di 299 euro. In offerta ci sono diverse colorazioni. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di seguito:

POCO X5: ora in offerta su Amazon è un ottimo acquisto

Il POCO X5 presenta una scheda tecnica completa con un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 in grado di garantire ottime prestazioni e il supporto al 5G. C’è anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche del POCO X5 troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, un sensore di impronte digitali e un chip NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato con la MIUI.

