POCO X5 e X5 Pro su Amazon Italia: ecco dove trovare tutti i modelli

I nuovi POCO X5 e X5 Pro – entrambi smartphone con supporto al 5G – sono finalmente sbarcati anche in Italia. Eccezionali device medio di gamma, molto belli sotto il punto di vista estetico e pronti a stupire per l’equilibrio fra qualità e prezzo. Le vendite apriranno ufficialmente il prossimo 7 febbraio, ma su Amazon è già possibile reperire i link all’acquisto, sebbene non ci sia ancora disponibilità.

Il nostro consiglio è quello di segnare i link e controllarli costantemente, così da riuscire a prenderli al volo, non appena saranno disponibili, evitando l’acquisto da venditori terzi.

POCO X5 5G

Versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna : verde, nero, blu

Versione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione: verde, nero, blu.

POCO X5 Pro 5G

Versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna: blu, nero, giallo;

Versione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione: blu, nero, giallo.

Verifica di tanto in tanto il link del modello di POCO X5 o X5 Pro che hai scelto, così da accaparrartelo al volo non appena disponibile con formula “venduto e spedito da Amazon“. Attualmente è disponibile solo tramite venditore terzo: il nostro consiglio è quello di attendere e segnare il modello di interesse.

