POCO X4 NFC: il debutto è dietro l'angolo

Quest'anno, POCO ha annunciato diversi telefoni facenti parte della serie X3 come: il modello standard, la versione NFC, la Pro e la GT. Ora sono arrivate nuove informazioni che suggeriscono che la data di debutto dei nuovi POCO X4 e POCO X4 NFC potrebbe non essere lontana.

POCO X4 e X4 Pro: cosa sappiamo?

Nel database IMEI sono comparsi due telefoni Xiaomi con numero di modello 2201116PI e 2201116PG. Gli elenchi non contengono informazioni sulle loro specifiche, ma confermano che questi terminali verranno immessi sul mercato come dispositivi facenti parte del brand POCO.

Il Redmi Note 11 5G, annunciato in Cina ad ottobre, è stato ufficializzato nei mercati globali con il moniker POCO M4 Pro 5G. I modelli che sono apparsi nel database IMEI suggeriscono che i telefoni 2201116PI e 2201116PG potrebbero essere delle versioni rinominata del Redmi Note 11 Pro 5G cinese.

Il modello 2201116PI potrebbe essere lanciato come POCO X4 e presto potrebbe arrivare in India. Il 2201116PG potrebbe arrivare come POCO X4 NFC nei mercati globali.

Il device dovrebbe avere un display AMOLED FHD+ 120Hz da 6,67 pollici, chipset Dimensity 920, 6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB / 256 GB di memoria UFS 2.2 e una batteria da 5.000 mAh con 67 W. Non manca uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Per la fotografia, potrebbe esserci una snapper selfie da 16 megapixel e un obiettivo telemacro da 108 megapixel + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel. È probabile che disponga di un design posteriore diverso rispetto a quello del Redmi Note 11 Pro 5G.