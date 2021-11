Redmi Note 11 Series: sta arrivando da noi, finalmente

Il lancio globale di Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro+ si avvicina; secondo le ultime indiscrezione, sono iniziati i primi test interni in Europa. Sarà a breve da noi?

Redmi Note 11 Series: manca poco al debutto

Xiaomi ha lanciato l'attesissima serie Redmi Note 11 in Cina il mese scorso. Ora, gli elenchi del Note 11, 11 Pro e 11 Pro+ sui portali di certificazione hanno rivelato che il lancio globale di questi terminali potrebbe essere dietro l'angolo.

Secondo un rapporto di 91Mobiles, Mukul Sharma ha rivelato che le varianti globali del Note 11 Pro e Note 11 Pro+ sono state sottoposte a test interni in Europa. In altre parole, i due midrange premium potrebbero essere lanciati presto nei mercati globali. Il rapporto aggiunge che il colosso tecnologico cinese potrebbe lanciare i nuovi Redmi-phones prima nei mercati europei e poi nelle altre regioni del mondo.

Entrambi i modelli dovrebbero inoltre presentare lo stesso numero di modello e le stesse specifiche delle loro controparti cinesi. Allo stesso modo, anche l'11 Pro e l'11 Pro+ sono stati individuati nel database IMEI e nel BIS con i numeri di modello 21091116I e 21091116UI. Come suggerisce un rapporto precedente, Xiaomi dovrebbe anche lanciare questi gadget in India con il moniker Xiaomi 11i e 11i HyperCharge. D'altra parte, la serie Note 11T 5G sarà lanciata nella regione il 30 novembre.

Ad ogni modo, la nuova line-up del sub brand di Xiaomi è prossima ad arrivare sul mercato e noi non vediamo l'ora; sarà in grado di ottenere gli stessi (ottimi) risultati dei predecessori? Noi crediamo di sì… ma staremo a vedere.