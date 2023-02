POCO X4 GT: tanta potenza ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Tra le offerte Amazon del momento c’è spazio anche per POCO X4 GT. Lo smartphone di POCO può contare su di una scheda tecnica completa, sotto tutti i punti di vista, e su di un prezzo decisamente interessante. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di POCO al prezzo scontato di 379 euro invece di 429 euro, beneficiando così di uno sconto extra di 50 euro per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili da 75 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

POCO X4 GT: protagonista di un’ottima offerta su Amazon oggi

Il POCO X4 GT può contare su di una scheda tecnica completa: lo smartphone presenta il SoC MediaTek Dimensity 8100, garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo. Il SoC è abbinato ad 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che ad una batteria da 5.080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Tra le specifiche c’è spazio anche per un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO X4 GT al prezzo scontato di 379 euro invece di 429 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 75 euro, senza interessi e costi extra. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.