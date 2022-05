POCO X4 GT 5G sta per arrivare: Galaxy A53 5G ha i giorni contati?

Quest’oggi arrivano interessanti rumor circa l’arrivo in Europa di POCO X4 GT 5G, un nuovo smartphone di fascia medio alta del colosso cinese che sarebbe già in fase di test per il nostro mercato e quello asiatico. In base alle prime informazioni condivise dal sempre ben informato tipster Mukul Sharma, il nuovo device di POCO dovrebbe condividere parte della scheda tecnica di Redmi Note 11T o, come pare sempre più probabile, sarà semplicemente il rebrand del device Redmi per il mercato occidentale.

Sebbene non siano ancora disponibili render o immagini dal vivo di POCO X4 GT 5G, abbiamo a nostra disposizione la probabile scheda tecnica del device dell’azienda cinese.

POCO X4 GT 5G è quasi pronto per arrivare in Europa: cosa ci aspetta?

Con ogni probabilità il nuovo smartphone di fascia medio alta monterà un pannello da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con supporto alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz, una fotocamera punch hole, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W e il processore MediaTek Dimensity 8000 affiancato da 8 GB di RAM e 128/512 GB di spazio interno.

[Exclusive] Serial production of the POCO X4 GT 5G (NFC) has begun in various Eurasian and Asian countries. Launch is imminent.#POCO #POCOX4GT #POCOX4GT5G — Mukul Sharma (@stufflistings) May 19, 2022

Malgrado manchino ancora le informazioni circa la composizione della fotocamera posteriore ed evidentemente anche il prezzo di lancio per l’Europa, è chiaro che il device ha dalla sua una scheda tecnica potenzialmente in grado di ribaltare la fascia media del mercato. Samsung Galaxy A53 5G, uno tra i migliori device di fascia media talaltro disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante, avrebbe una bella gatta da pelare nel caso in cui il nuovo device di POCO dovesse arrivare a un prezzo attorno i 350-400 euro.

Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli su POCO X4 GT 5G, ad oggi una delle novità più interessanti del secondo trimestre del 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.