Non vedi l’ora di accaparrarti il nuovissimo POCO X3 Pro? Lo capiamo bene! Puoi già prenotarlo su uno degli store autorizzati Xiaomi a partire da 199€. Si tratta di Goboo e puoi approfittare di un’interessante promozione se sarai veloce nel preordine.

POCO X3 Pro: in preordine e promozione

Uno smartphone pensato per i gamer, ma perfetto per tutti. Sotto la scocca, l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 860 supportato da 6/8GB di RAM LPDDRX4 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1. Al lancio, a bordo ci sarà già Android 11 sotto interfaccia utente MIUI 12.

L’autonomia energetica è garantita da una batteria da 5160 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo da 33W (con caricatore incluso in confezione).

Il display è un pannello da 6,67”con risoluzione FHD+, refresh rate da 120Hz e touch sampling rate da 240Hz.

A completare il tutto, sul posteriore c’è un comparto fotografico dotato di 4 sensori, con il principale da 48MP.

Se deciderai di acquistare in preordine POCO X3 NFC da Goboo potrai godere di:

prezzo speciale early bird;

2 anni di garanzia europea;

6 mesi di garanzia (dopo l’acquisto) per danni accidentali al display;

uno Xiaomi Mi Watch Lite (primi 100 preordini) oppure un paio di auricolari TWS Mi Air 2 SE in omaggio (per i preordini dal numero 101 al numero 500).

Per approfittare della promozione, hai tempo fino al 26 marzo. A questo indirizzo puoi effettuare il preordine dei tuo nuovo POCO X3 NFC al prezzo di 199€ per l’edizione 6/128GB oppure 249€ per la variante 8/256GB.

Al momento del preordine dovrai versare solo 20€ di anticipo, la restante parte – a saldo – dovrai pagarla alla fine del periodo promozionale, ovvero dopo il 26 marzo, entro il 29 dello stesso mese. Le spedizioni, rapide e gratuite da magazzino spagnolo, partiranno entro 24 ore dal completamento del pagamento.

Non dimenticare di partecipare anche alla ruota della fortuna, per vincere premi aggiuntivi: è completamente gratuito e puoi giocare a questo indirizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

