Non vedi l’ora di avere fra le mani il tuo nuovo Xiaomi POCO X3 Pro? Acquistalo in super sconto: risparmi 50€ e lo ricevi a casa con spedizioni rapide e gratis. Si tratta di una promozione lampo, che durerà solo fino a domani (2 aprile).

POCO X3 Pro in super sconto

Uno smartphone potente sotto ogni punto di vista, che punta tutto sul potente processore Qualcomm Snapdragon 860 supportato da 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (di tipo UFS 3.1). Ben costruito e massiccio, il suo display da 6,67″ – con refresh rate da 120Hz – ti permetterà lunghe sessioni di gioco senza distrazioni o rallentamenti.

Non preoccuparti delle performance: l’eccellente sistema di raffreddamento e l’enorme batteria da 5160 mAh ti garantiranno tutti gli strumenti che ti servono per poter giocare in libertà. E quando la batteria è scarica, nessun problema: potrai ricaricarla molto velocemente, grazie al sistema cavo da 33W.

Un gaming phone, che ri presta però anche ad altro: usalo per guardare i tuoi film preferiti – approfittando anche dell’audio stereo – oppure per scattare ottime fotografie. Infatti, sul posteriore ci sono tre sensori, con il principale da be 48MP. Infine, potrai sfruttarlo anche per i pagamenti senza contatto, grazie alla presenza dell’NFC.

Per avere subito il tuo nuovo Xiaomi POCO X3 Pro in pochissimi giorni e in sconto, puoi affidarti allo store ufficiale di POCO, presente su Aliexpress. Potrai avere in gran sconto sia il modello con 128GB di storage interno, sia quello con 256GB di spazio di archiviazione. TI servono però degli speciali codici sconto da usare prima di pagare. Ecco dove trovarlo sul POCO Global Store:

128GB: 199$ da magazzino cinese (codice sconto: 20X3PRO) oppure 199€ da magazzino europeo (codice sconto: 20X3PRO);

256GB: 249$ da magazzino cinese (codice sconto: 20X3PRO).

Se preferisci, puoi acquistarlo anche dallo store ufficiale di POCO spagnolo, sempre su Aliexpress:

128GB: 199€ da magazzino spagnolo (codice sconto: X3PRO20);

256GB: 249€ da magazzino spagnolo (codice sconto: X3PRO20).

Acquistando dagli store ufficiali, potrai usufruire di diverse garanzie:

prodotti originali al 100%;

2 anni di garanzia;

spedizioni assolutamente gratis;

prodotti già in magazzino quindi spedizioni rapide da magazzino europeo (anche spagnolo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone