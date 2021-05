Non molto tempo fa, gli esperti di DxOMark hanno testato Redmi Note 10 Pro e sono giunti alla conclusione che nel suo segmento è uno dei migliori cellulari con fotocamera sul mercato e la qualità delle foto sulla sua fotocamera non è inferiore a quelle ottenute con iPhone SE (2020). Si è scoperto che il portafoglio dell'azienda include un altro smartphone di fascia media le cui capacità fotografiche sono paragonabili allo stesso dispositivo Apple. Ovviamente, stiamo parlando del POCO X3 NFC, che è stato presentato lo scorso autunno, ma che solo adesso i ragazzi di DxOMark hanno deciso di testare .

POCO X3 NFC: soddisfa ma non stupisce

Secondo i risultati del suo studio, gli esperti gli hanno assegnato un punteggio medio di 103. Per la qualità delle foto, lo smartphone ha ricevuto 107 punti e la qualità video invece, 98.

Il verdetto di DxOMark afferma che mentre il POCO X3 NFC non può competere con la maggior parte delle ammiraglie e la sua fotocamera lascia molto a desiderare, nel complesso sembra una buona opzione per i fotografi con un budget limitato. La configurazione fotografica del dispositivo è in grado di catturare buone immagini fisse in condizioni non troppo difficili, mentre le riprese video e le foto ravvicinate sono i suoi punti deboli.

Secondo gli esperti, le foto dovrebbero disporre di una buona esposizione e di un bilanciato dettaglio dei ritratti; non di meno, godono di piacevoli tonalità della pelle. Gli utenti dovrebbero anche apprezzare la messa a fuoco rapida in condizioni di luce intensa e quando si scattano foto in interni. Gli esperti hanno notato l'accurato bilanciamento del bianco e l'efficace stabilizzazione durante le riprese video. Purtroppo però, ci sono glitch dell'autofocus, rumore digitale, dominanti di colore e gamma dinamica limitata.

Pro:

Buon skin tone;

Buon dettaglio sui ritratti;

Messa a fuoco automatica veloce in ambienti interni e con luce intensa;

Buon dettaglio sui volti nei ritratti notturni;

Buona esposizione del soggetto nei ritratti con flash automatico;

Stabilizzazione video efficace quando si tiene ferma la fotocamera;

Bilanciamento del bianco accurato nei video all'aperto.

Contro

Gamma dinamica limitata nelle scene all'aperto;

Errori di messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione;

Le dominanti di colore in tutte le condizioni di luce;

Rumore dell'immagine in tutte le condizioni;

Sottoespone in scene ultra ampie ad alto contrasto e in video con scarsa illuminazione;

Esposizione e instabilità dell'autofocus nei video.

Caratteristiche della fotocamera:

Sensore principale: Sony IMX 682 64 MP 1 / 1,73 ″, 1,6 μm, obiettivo con apertura f / 1,89 equivalente a 26 mm;

Ultra-grandangolare: sensore da 13 MP, obiettivo con apertura f / 2.2 equivalente a 16 mm, campo visivo di 119 °;

Macro: sensore da 2 MP, 1,75 μm, obiettivo con apertura f/2,4;

Macro: sensore da 2 MP, 1,75 μm, obiettivo con apertura f / 2,4.

