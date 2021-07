Appena una settimana dopo aver annunciato il POCO F3 GT, il sub brand di Xiaomi è tornato alla ribalta con un altro telefono molto interessante: il POCO X3 GT. Anche questo è un rebrand di un telefono Redmi già esistente, ovvero il Note 10 Pro 5G venduto in Cina.

POCO X3 GT: cosa sappiamo?

A differenza di altri telefoni Redmi, POCO non ha modificato il design dell'X3 GT. È identico in tutto e per tutto al dispositivo da cui deriva ma presenta il logo del sub brand di Xiaomi in basso a sinistra.

Il POCO X3 GT ha un display LCD FHD+ DotDisplay da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz. Il display ha DynamicSwitch che cambia automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato.

A protezione del tutto troviamo Gorilla Glass Victus ed è presente una gamma di colori DCI-P3, la Reading Mode 3.0 e i sensori di luce ambientale a 360°.

Il device ha un processore Dimensity 1100 ed è abbinato a 8 GB di RAM. Sarà disponibile nelle opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

Per il comparto fotografico, il telefono ha una main camera da 64 MP f/1,79, una ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP. Gli utenti saranno in grado di scattare foto in modalità notturna e foto a lunga esposizione. C'è anche una modalità vlog, una modalità time-lapse professionale e una funzione di clonazione di foto. Il telefono può registrare in 4K a 30 fps, in 1080p a 30 fps e 60 fps e in slow motion a 120, 240 o 960 fps. La fotocamera frontale vanta una risoluzione di 16 MP con modalità come AI Beautify, Movie Frame e Short Video.

Il POCO X3 GT ha uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, un IR Blaster, NFC con supporto per Google Pay, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Ci sono anche altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio e Hi-Res Audio senza fili. Ha anche il supporto Dual 5G e la tecnologia LiquidCool 2.0 che può ridurre la temperatura fino a 11°C quando è in uno stato ad alte prestazioni.

POCO spedisce il telefono con una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W che consente di caricare il telefono da vuoto a pieno in 42 minuti. Per fortuna, nella confezione si trova un caricabatterie rapido da 67 W. Il midrange ha un prezzo di $ 299 per la versione da 128 GB e di $ 329 per la versione da 256 GB. È disponibile in Stargaze Black, Wave Blue e Cloud White e sarà venduto in Africa, America Latina, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Non ci sono informazioni circa un rilascio nel continente europeo.

