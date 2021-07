In queste ore è emerso su YouTube un video di unboxing relativo al futuro POCO X3 GT; grazie al tipster che lo ha pubblicato, possiamo dare un primo sguardo a quelle che sono le specifiche tecniche del dispositivo e il suo design definitivo.

POCO X3 GT: cosa sappiamo?

POCO terrà un evento di lancio globale per l'X3 GT il 28 luglio. Prima dell'annuncio ufficiale, il famoso YouTuber indiano Technical Guruji ha condiviso un video unboxing del dispositivo, rivelando il suo design e le principali specifiche.

Come si può vedere nelle immagini sottostanti, il POCO X3 GT arriverà in una confezione di vendita nera e gialla. Questa includerà il telefono, il caricabatterie da 67 W, un dongle da USB-C a 3,5 mm, una custodia in plastica, un espulsore della SIM e alcuni documenti.

Per quanto riguarda il design, il terminale sfoggia un display perforato allineato centralmente e una coppia di altoparlanti per l'uscita stereo. Il bordo destro del dispositivo ha un bilanciere del volume e lo scanner di impronte digitali. La back cover del prodotto ha un alloggiamento della fotocamera di forma rettangolare per il suo sistema a tre lenti.

Le caratteristiche principali di POCO X3 GT includono un pannello a 120 Hz protetto dal Gorilla Glass Victus, chipset Dimensity 1100 che supporta la doppia SIM 5G, una batteria da 5.000 mAh con ricarica Turbo da 67 W, un'unità a tripla lente con sensore principale da 64 megapixel e due altoparlanti con Dolby Atmos.

La pagina Informazioni sul telefono di POCO X3 GT mostra che funziona su sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12.5. Il dispositivo ha 8 GB di RAM ed è disponibile in due tagli, uno da 128 GB e uno da 256 GB. Viene fornito con 2 GB di RAM estesa. Rapporti precedenti hanno affermato che il POCO X3 GT sarà una versione ribrandizzata del Redmi Note 10 Pro 5G che ha debuttato in Cina alcuni mesi fa. Non ci sono notizie sul prezzo del telefono e sulla disponibilità sul mercato nei Paesi internazionali; vi terremo aggiornati.

