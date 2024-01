POCO ufficializza i nuovi smartphone X6, X6 Pro ed M6 Pro

POCO inaugura il 2024 con il lancio di due nuovi smartphone della serie X e dell’ultimo modello della serie M. Nello specifico, POCO X6 ed X6 Pro portano con sé processori e tecnologie di ultima generazione, display potenziato e configurazione a tre fotocamere per scatti professionali.

Dal canto suo, POCO M6 Pro si distingue per feature da vero top di gamma: display di eccellente qualità, ampio spazio d’archiviazione, ricarica super veloce e rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Caratteristiche e prezzi di POCO X6, X6 Pro ed M6 Pro

POCO X6 Pro, grazie al nuovo chipset Dimensity 8300-Ultra, raggiunge prestazioni estreme. Fino a 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, per un multitasking ottimizzato con WildBoost 2.0. Il dispositivo presenta uno schermo AMOLED CrystalRes Flow da 6,67″, con cornici ultra-sottili ed un rapporto screen-to-body del 94%, dando vita a un design elegante e moderno. La fotocamera da 64MP con OIS e nuove funzioni, come Motion Capture e Motion Tracking, cattura immagini cristalline anche in movimento, ideale per i vloggers.

Anche POCO X6 si distingue per potenza, prestazioni e design. Dotato del processore Snapdragon 7s Gen 2, memoria potenziata ed una batteria da 5100mAh, offre un’esperienza fluida in attività come fotografia, visualizzazione video e gaming. Il dispositivo presenta un display migliorato ed una fotocamera principale da 64MP con OIS, ideale per gli amanti dei grandi display e per i content creator. Nonostante il peso di 181 grammi, è integrata anche la ricarica turbo da 67W che consente al dispositivo di raggiungere la piena capacità in soli 44 minuti.

Terminiamo parlando di POCO M6 Pro, uno smartphone che offre elevate performance ad un prezzo accessibile. Il display Flow AMOLED da 120Hz, primo della serie, rende l’esperienza visiva coinvolgente. La tripla fotocamera da 64MP, con OIS ed EIS integrati, garantisce foto e video straordinari per i social media e non solo. Il chipset Helio G99-Ultra, in accoppiata con configurazioni di memoria fino a 12GB di RAM e 512GB di ROM, scongiurano qualunque incertezza durante l’utilizzo. La ricarica turbo da 67W, per la prima volta sulla serie M, è la ciliegina sulla torta.

POCO X6 Pro 5G sarà disponibile nelle colorazioni Black, Yellow e Grey nelle configurazioni:

• 8GB + 256GB a partire da 349,90€

• 12GB + 512GB a partire da 419,90€

POCO X6 5G sarà acquistabile in tre colori, Black, White e Blu, nelle varianti:

• 8GB + 256GB a partire da 299,90€

• 12GB + 256GB a partire da 329,90€

• 12GB + 512GB a partire da 369,90€

POCO M6 Pro sarà disponibile nei colori, Black, Blue e Purple, nelle configurazioni:

• 8GB + 256GB, a partire da 229,90€

• 12GB + 512GB a partire da 299,90€

A partire dalle ore 14.00 dell’11 gennaio, e fino alle 23.59 del 17 gennaio, gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird:

• POCO X6 Pro, nella versione da 12GB + 512GB, sarà acquistabile al prezzo di 379,90€

• POCO X6, nella verione da 12GB + 256GB, sarà in vendita al prezzo di 289,90€

• POCO X6, nella variante da 12GB + 512GB, sarà disponibile al prezzo di 329,90€

• POCO M6 Pro, nella variante da 12GB + 512GB, al prezzo early bird di 259,90€

Per maggiori informazioni, dà un’occhiata al nostro articolo dedicato alle offerte per POCO X6, X6 Pro ed M6 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.