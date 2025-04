POCO M7 Pro 5G a 199€ su Amazon: a questo prezzo è un best buy

Il POCO M7 Pro 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di qualità da meno di 200 euro. La versione in sconto al prezzo indicato è quella da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

In promozione, però, c’è anche la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. In questo caso, il prezzo è di 219 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Lo smartphone da prendere a meno di 200 euro

La scheda tecnica del POCO M7 Pro 5G include un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra. C’è spazio anche per una batteria da 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori e può contare sulla certificazione IP64 oltre che sul supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO M7 Pro 5G con un prezzo scontato di 199 euro per la versione 8/256 GB e di 219 euro per la versione 12/256 GB. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.