POCO M5s: ultime ore per averlo a soli 129€

Il Mi Store Italia ha deciso di premiare gli utenti fedeli proponendo un’offerta, valida solo per oggi, a un prezzo pazzesco. Acquista il POCO M5s a soli 129,90 euro, invece di 209,90 euro. Si tratta di un regalo incredibile per questo telefono dalle caratteristiche molto interessanti. Per prima cosa ci troviamo di fronte a un dispositivo dotato di processore MediaTek Helio G95, ideale per chi vuole velocità e prestazioni.

Spesso è integrato negli smartphone che vogliono includere un’esperienza gaming fluida e senza compromessi. Unisci questo ai due speaker che riproducono suoni ricchi di particolari, con bassi potenti e alti cristallini. L’immersività viene poi completata grazie al DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione massima a 2400 x 1800 pixel. La luminosità massima a 1100 nit assicura una visione perfetta anche sotto la luce del sole.

POCO M5s: tutt’altro che uno smartphone scontato

Il POCO M5s è lo smartphone che se lo conosci lo vuoi assolutamente. In quanto a resistenza offre la tecnologia Corning Gorilla Glass per uno schermo ancora più forte a urti e graffi. La Quad Camera da 64MP scatta foto spettacolari, anche senza dover ricorrere a uno smartphone top di gamma dal prezzo elevato. La fotocamera frontale da 13MP regala selfie sempre perfetti per i tuoi social.

Integrando un’ampia batteria da 5000 mAh e la ricarica rapida a 33W, questo M5s è formidabile in quanto ad autonomia. Il compagno ideale per le tue avventure è qui, adesso. Approfitta dell’offerta sul Mi Store. Acquistalo a soli 129,90 euro, invece di 209,90 euro. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.