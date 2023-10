POCO M5s: per POCHE ORE a soli 129€

Sai dove puoi acquistare il fantastico POCO M5s a soli 129,90 euro, invece di 209,90 euro? Solo per oggi e solo sul Mi Store Italia a questo link. Si tratta di un’occasione incredibile per ottenere uno smartphone perfetto a un prezzo speciale. Partiamo subito dalla caratteristica principale che rende questo telefono potente, versatile e veloce. Stiamo parlando del processore MediaTek Helio G95, una vera bomba per prestazioni eccellenti.

POCO M5s: approfitta subito della promo sul Mi Store

Il POCO M5s è disponibile a soli 129,90 euro fino alle 23:59 di stasera. Approfittane subito a questo link e goditi tutte le sue caratteristiche vincenti. Grazie al suo DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici con tecnologia FHD+ hai una luminosità elevata, colori eccezionali e dettagli potenti. Inoltre, lo schermo è ancora più resistente grazie al Corning Gorilla Glass. Dotato di batteria da 5000 mAh e 33W di ricarica veloce, l’autonomia è perfetta.

Tutta la sicurezza che vuoi è al tuo servizio. Infatti, puoi scegliere di proteggere i tuoi dati con il sensore di impronte digitali laterale o con il riconoscimento facciale (AI). Scatta foto speciali grazie alla Quad Camera da 64MP e obiettivo ultra grandangolare da 8MP. Puoi anche registrare video in qualità 4K. Approfitta ora dell’offerta sul Mi Store disponibile solo oggi. Acquistalo immediatamente a soli 129,90 euro, invece di 209,90 euro.

