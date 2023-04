POCO M5 è lo smartphone economico che stavi cercando

Arriva il momento di portarti a casa uno smartphone di qualità ad un prezzo a dir poco conveniente, ma non devi assolutamente perdere questa offerta.

POCO M5 in offerta: le caratteristiche tecniche

POCO M5 è uno smartphone di fascia media con caratteristiche uniche, a cominciare dal display LCD IPS da 6,58 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90 Hz, che ti offre una visione fluida e nitida dei tuoi contenuti preferiti.

Il sistema è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 octa-core con frequenza fino a 2,05 GHz, che garantisce una buona potenza e consumi energetici ridotti. 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione espandibile affiancano il chipset.

POCO M5 ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore macro da 2 MP e sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP e si trova nel notch a goccia sul display. Puoi scattare foto e video di qualità in diverse condizioni di luce e modalità creative. Lo smartphone supporta anche la registrazione video in 4K a 30 fps e il slow motion a 120 fps1.

Per l’uso giornaliero hai una batteria da 5000 mAh che ti offre un’autonomia di circa due giorni con un uso normale. Inoltre supporta la ricarica rapida a 18 W e ha una porta USB Type-C. Lo smartphone, per completezza, dispone anche di connettività NFC, Bluetooth 5.3, jack audio da 3,5 mm, infrarossi e doppia SIM. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI for POCO.

