POCO M5: con QUEST'OFFERTA è da prendere subito, bastano 169€ (anche in 5 rate)

Chi è alla ricerca di uno smartphone completo da meno di 200 euro può ora sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al POCO M5. Lo smartphone in questione viene proposto, infatti, al prezzo scontato di 169 euro invece di 209 euro con la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 33,98 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Il POCO M5 è dotato del SoC MediaTek G99, di display Full HD, di una batteria da 5.000 mAh e viene proposto nella configurazione 4+128 GB. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto.

POCO M5: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta Amazon

POCO M5 è uno smartphone economico e completo. La scheda tecnica presenta il SoC MediaTek G99 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria 5.000 mAh. Da segnalare anche la presenza di un display IPS LCD con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e diagonale di 6,58 pollici. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con IA. A completare le specifiche troviamo il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO M5 al prezzo scontato di 169 euro invece di 209 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 33,98 euro senza interessi o costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.

