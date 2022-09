POCO M4 Pro a meno di 200 euro: da prendere al volo (Amazon)

Te lo dico subito, l’offerta termina tra poco, e non è un gioco di parole. Amazon sta proponendo POCO M4 Pro con 6Gb di RAM e 128 GB di memoria, a un prezzo favoloso. Risparmia 30 euro e metti subito nel carrello POCO M4 Pro a soli 199,90 euro.

Grande schermo da 6,43 pollici, per chi non vuole compromessi. Che si tratti di game o video, sul display si vedrà tutto in modo nitido ad alta definizione. Grande memoria per archiviare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti dello spazio che si esaurisce. Gioca senza temere frame rate bassi grazie al potentissimo processore octa-core da 2,05 GHz.

Fai in fretta perché le offerte scadono oggi. Acquista ora il fantastico POCO M4 Pro a soli 199,90 euro, invece che 229,99 euro.

POCO M4 Pro: il missile leggero

POCO M4 Pro rende tutto più semplice, con la sua tripla fotocamera da 64 MP, scattare foto bellissime sarà alla portata di chiunque. Prova tutte le funzioni come il video al rallentatore, time-lapse e modalità notturna. Inoltre, sulla parte anteriore, è dotato di una fotocamera da 16 MP per i tuoi migliori selfie.

Con i suoi 180 g circa e uno spessore di 8 mm, detiene il titolo di smartphone più leggero, in relazione alle dimensioni che ha. Tuttavia, all’interno è nascosta una batteria da 5000 mAh, per durare tantissimo. E grazie alla ricarica rapida da 33W, potrà tornare al massimo in poco tempo.

Certo ci sono altri smartphone più prestanti, ma sfido di trovarli a questo prezzo. Mentre stai leggendo il tempo scorre inesorabile. Compra adesso il tuo POCO M4 Pro a soli 199,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.