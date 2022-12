POCO M4 Pro: in offerta a MENO DI 200€ è da COMPRARE SUBITO

Se state cercando un nuovo smartphone da mettere sotto l’albero a Natale, su eBay c’è l’offerta giusta: è possibile, infatti, acquistare il POCO M4 Pro al prezzo scontato di 177 euro. Si tratta di una promozione davvero interessante che consente di acquistare uno smartphone completo ad un prezzo nettamente inferiore ai 200 euro. Per sfruttare la promozione prima che termini è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

POCO M4 Pro è lo smartphone da comprare oggi a meno di 200 euro, ecco le specifiche tecniche

Il POCO M4 Pro è un ottimo smartphone di fascia media che, grazie alla nuova offerta di eBay disponibile in questo momento, diventa il riferimento per chi vuole spendere meno di 200 euro. Lo smartphone può contare su di un display da 6,43 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre che sul SoC MediaTek Dimensity 810, in grado di garantire una marcia in più per la fascia di prezzo.

Da segnalare anche 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il comparto fotografico è impreziosito da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. C’è il jack per le cuffie e c’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone supporta il 5G.

Grazie alla nuova offerta di eBay disponibile in questo momento, è possibile acquistare il POCO M4 Pro al prezzo scontato di 177 euro. In sconto ci sono varie colorazioni. Da segnalare che l’offerta è disponibile grazie all’utilizzo del codice sconto XIAOMIDAYSDIC22 che viene applicato automaticamente. La promozione è valida fino al 25 dicembre. Per sfruttarla c’è il link qui di sotto:

