In queste ore è emerso un video che mostra l'unboxing del nuovo POCO M3 Pro 5G a poche ore di distanza dalla presentazione ufficiale.

POCO M3 Pro 5G: senza segreti prima della presentazione

Sappimo infatti che la compagnia lancerà il dispositivo fra pochissime ore; l'azienda terrà un evento di lancio globale per annunciare il suddetto prodotto. Arriverà come il primo telefono della serie M della compagnia con il supporto alle reti di qunita generazione. Prima del lancio, il canale YouTube ChinaMobileMag ha rilasciato un video unboxing del POCO M3 Pro 5G che mostra il suo design in tutto il suo splendore.

Il video di unboxing rivela che la confezione del terminale includerà alcuni documenti, un caricabatterie, un cavo USB-C e una custodia trasparente , a parte il telefono, ovviamente.. Il lato anteriore del telefono presenta uno schermo a perforazione con un mento leggermente spesso. Supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Per la sicurezza biometrica dei dati, è dotato di un lettore di impronte digitali montato sul frame laterale.

Il telefono funziona con il sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12.0.5. È alimentato da un processore octa-core da 2,2 GHz e 6 GB di RAM. Per l'archiviazione, ha una capacità integrata di 128 GB e uno slot per SIM ibrida per l'aggiunta di una scheda microSD.

Il bordo inferiore del telefono ha un foro per il microfono, una porta USB-C e una griglia per gli altoparlanti. Il suo bordo superiore ha un'altra griglia per lo speaker e un jack audio da 3,5 mm. Il modulo fotografico del dispositivo presenta il marchio POCO e un sistema a tripla lente con main camera da 48 megapixel.

I rapporti hanno affermato che il POCO M3 Pro 5G sarà dotato di ottiche ausiliarie come un macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie, ha una snapper frontale da 13 megapixel. Non di meno, vanta una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W.

Quanto costerà il device?

Probabilmente, si tratta di una versione modificata del Redmi Note 10 5G alimentato da Dimensity 700, che ha debuttato nei mercati globali a marzo. Nuove informazioni condivise dal tipster Sudhanshu Ambhore rivelano che le varianti di 4 GB di RAM + 64 GB di archiviazione e 6 GB di RAM + 128 GB di archiviazione del POCO M3 Pro 5G hanno un prezzo rispettivamente di 199 euro e 229 euro.

Il telefono potrebbe essere in vendita a partire dal 20 maggio. Gli acquirenti anticipati possono entrambe le varianti per 159 euro e 199 euro, rispettivamente, fino al 26 maggio. Si prevede che arriverà in tre colorazioni: nero, giallo e verde.

