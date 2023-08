POCO F5 Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 in offerta a 454€: è un BEST BUY

Il POCO F5 Pro cala ancora di prezzo e ora è disponibile al prezzo scontato di 454 euro. Lo sconto è garantito da questa nuova offerta eBay e dal coupon XIAOMIFESTAGO23. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone anche in 3 rate senza interessi. Si tratta di un’offerta davvero ottima: al prezzo proposto, infatti, il POCO F5 Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 non ha rivali. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

POCO F5 Pro in offerta al miglior prezzo del web è da prendere subito

Il POCO F5 Pro è uno smartphone completo che, grazie al chip Snapdragon 8+ Gen 1, garantisce la possibilità di sfruttare una marcia in più rispetto ad altri mid-range. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche la presenza di un refresh rate di 120 Hz. La versione in offerta è dotata di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lato software, invece, troviamo Android 13 che viene personalizzato dalla MIUI. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display oltre che del chip NFC.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il POCO F5 Pro al prezzo scontato di 454 euro. Pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Si tratta di una promozione da cogliere al volo e che consente di mettere le mani su di uno smartphone completo e veloce che, in questa fascia di prezzo, non ha rivali. Per accedere allo sconto, disponibile per diverse colorazioni del dispositivo, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.