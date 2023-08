POCO F5 (12/256B GB): in offerta a QUESTO PREZZO è il riferimento della fascia media (anche a rate)

Il POCO F5 è uno dei modelli di fascia media più interessanti del momento, grazie anche alla presenza del chip Snapdragon 7+ Gen 2 in grado di tenere testa a molte proposte di fascia superiore. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il POCO F5, nella variante “top” con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, al prezzo scontato di 429 euro. C’è la possibilità di scegliere tra più colorazioni ed è anche possibile completare l’acquisto pagando con PayPal e, quindi, optando per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

POCO F5 12/256 GB: a questo prezzo è un best buy

Il POCO F5 è uno degli smartphone più interessanti della fascia media, grazie soprattutto al SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Il nuovo chip di Qualcomm garantisce una marcia in più rispetto a tutte le altre proposte di questa fascia di prezzo. Il chip è abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che a un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W, e c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel con OIS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il POCO F5 12/256 GB al prezzo scontato di 429 euro. L’offerta si estende su più colorazioni dello smartphone e c’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. Lo sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino resterà attivo solo per un breve periodo.

