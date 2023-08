POCO F5 (12/256 GB) è il mid-range da prendere a QUESTO PREZZO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay che potrebbe fare al caso vostro. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il POCO F5 con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo scontato di 352 euro.

Basta aggiungere il codice XIAOMIFESTAGO23 al momento del pagamento per ottenere uno sconto extra di oltre 62 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Il POCO F5 è dotato del chip Snapdragon 7+ Gen 2 che non ha nulla da invidiare ai chip dei top di gamma.

POCO F5 è il mid-range da comprare con quest’offerta

Il POCO F5 è uno smartphone completo, veloce e con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 che garantisce una marcia in più, in tutti i contesti di utilizzo, rispetto ad altri mid-range.

Ci sono 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da notare anche un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il POCO F5 12/256 GB al prezzo scontato di 352 euro. Si tratta di un’occasione davvero ottima per poter acquistare un mid-range completo, veloce e con nulla da invidiare rispetto ai top di gamma.

A disposizione degli utenti interessati all’acquisto di sono tre diverse colorazioni. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi che consente di dilazionare ancora di più la spesa.

