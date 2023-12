POCO F4 GT in offerta a un SUPER PREZZO su Amazon (12/256 GB)

Il POCO F4 GT è, sempre di più, il mid-range da comprare oggi. Grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 374 euro. Lo smartphone è dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. A questo prezzo, lo smartphone di POCO non ha rivali. Da notare che il dispositivo è acquistabile anche in 5 rate mensili, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

POCO F4 GT: a questo prezzo è un best buy su Amazon

Il POCO F4 GT è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici oltre che del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tra le specifiche troviamo anche una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 120 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel, il supporto Dual SIM e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO F4 GT al prezzo scontato di 374 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e viene proposto in sconto nella variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

