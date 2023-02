POCO F4 GT: il best buy di POCO in sconto di 200€ sul Mi Store

Molte volte la parola best buy è fin troppo abusata. Ecco, con il POCO F4 GT mai definizione è stata più corretta. Un telefono che non ha bisogno di tante presentazioni: Snapdragon 8 Gen 1, display AMOLED da 6,67″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz, ricarica rapida a 120W, insomma non lo si scopre di certo oggi, diciamo così. Quel che cambia è il prezzo: sul Mi Store, il sito ufficiale di Xiaomi, è in offerta a soli 399,99 euro, rispetto ai 599,99 euro di listino. E considera che aveva un eccezionale rapporto qualità-prezzo anche a 499,99 euro. Ma qui sì, siamo su un altro livello.

Maxi sconto da 200 euro sul Mi Store per un best buy come il POCO F4 GT

Il modello in offerta è il POCO F4 GT in colorazione Silver con memoria interna da 128GB e 8GB di RAM. Se lo preferisci di un altro colore, puoi scegliere tra Black e Yellow.

Ma c’è ancora dell’altro da sapere. Prima di tutto lo sconto ulteriore di 5 euro che il Mi Store regala ai nuovi clienti, poi la spedizione gratuita del telefono offerta dal Mi Store. No, non ci sono punti deboli.

Collegati ora alla pagina dell’offerta e premi sul pulsante “Acquista ora” per finalizzare l’acquisto e risparmiare così 200 euro sul prezzo di listino del telefono. Fai presto però, prima che la promo scada per esaurimento scorte.

