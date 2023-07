POCO F4 GT con Snapdragon 8 Gen 1: in offerta su Amazon a 379€

Il POCO F4 GT è oggi la scelta giusta se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia media in grado di garantire prestazioni al top: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di POCO al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oltre che di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto in modo da raggiungere la pagina Amazon dedicata a POCO F4 GT.

POCO F4 GT in offerta al minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di POCO F4 GT è davvero completa e senza punti deboli. Lo smartphone di POCO può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il chip utilizzato dai top di gamma Android del 2022 e in grado oggi di affermarsi come il punto di riferimento assoluto della fascia media.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare, inoltre, la presenza di una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon in corso in occasione del Prime Day è possibile acquistare il POCO F4 GT al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone che, in questa fascia di prezzo, diventa un punto di riferimento assoluto per tutti gli utenti che intendono massimizzare le prestazioni puntando su di un modello dal prezzo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.