POCO F4 GT con Snapdragon 8 Gen 1 è in SUPER OFFERTA su Amazon

Per utilizzare uno smartphone super potente non è necessario spendere 1.000 euro e la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo POCO F4 GT ne è la conferma. Lo smartphone, infatti, è protagonista di un’offerta eccellente che permette a tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone di risparmiare senza rinunciare a prestazioni al top.

Con l’offerta proposta da Amazon nel corso della giornata di oggi, infatti, è possibile acquistare il POCO F4 GT in sconto a 451 euro invece che 599,99 euro. Si tratta di uno sconto di circa il 25% sul prezzo della variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage da cogliere al volo per passare subito ad uno smartphone in grado di offrire il massimo delle prestazioni grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. L’offerta riguarda l’elegante versione Stealth Black dello smartphone.

POCO F4 GT: con quest’offerta Amazon è un vero affare

Il POCO F4 GT è un concentrato di potenza ad un prezzo ridotto. Lo smartphone, infatti, si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il chip utilizzato da tutti i principali smartphone Android di fascia alta del 2022. Le prestazioni sono al top, in tutti i contesti di utilizzo.

La scheda tecnica del flagship di casa POCO include anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz ed una tripla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel. Oltre agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di storage (per i più esigenti c’è anche una variante 12/256 GB) c’è anche una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Con la nuova offerta proposta da Amazon nel corso della giornata di oggi, il POCO F4 GT è davvero imperdibile. Lo smartphone è disponibile a 451 euro invece che a 599,99 euro garantendo un risparmio aggiuntivo e nessun compromesso sulle prestazioni. La presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 è, infatti, garanzia di performance elevatissime, sia nel breve che nel lungo periodo.

