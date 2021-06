Stando a quanto si apprende dal portale indiano BIS, sembra che il debutto del POCO F3 GT sia pressocché imminente. Di fatto, un nuovo telefono Xiaomi con un numero di modello M2104K10I è appena apparso nel database del Bureau of Indian Standards (BIS).

POCO F3 GT: cosa sappiamo?

Si ipotizza che questo numero di modello appartenga al prossimo smartphone POCO F3 GT che verrà lanciato nel terzo trimestre di quest'anno. Il portale indiano suggerisce che il telefono potrebbe essere lanciato presto nel territorio locale, ma da quanto sappiamo, arriverà anche nei mercati internazionali.

POCO F3 GT listed on BIS certification.

Model number : M2104K10I

La variante cinese del telefono con M2104K10C è stata ufficializzata ad aprile con il moniker Redmi K40 Gaming Edition. Quindi, si ipotizza che sia semplicemente il rebrand del suddetto dispositivo Redmi.

Specifiche tecniche

Il POCO F3 GT avrà uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Funziona con la MIUI 12.5 out of the box e funziona sul sistema operativo Android 11.

Il telefono disporrà di una fotocamera frontale da 16 megapixel. La configurazione della fotocamera posteriore presenterà invece una main camera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Non di meno, disporrà di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

Il chip Dimensity 1200 di MediaTek alimenterà il POCO F3 GT e si dice che verrà fornito con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x. Il telefono poi, sarà dotato di un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Infine, ci sarà al suo interno una batteria da 5.065 Ah che supporta la ricarica rapida da 67 W.

Girano voci secondo le quali il POCO F3 GT potrebbe avere un prezzo compreso tra Rs 25.000 e Rs 30.000 in India. Non sappiamo a quanto verrà commercializzato nel resto del mondo, ma le informazioni dovrebbero arrivare molto presto. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

