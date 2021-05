Il POCO F3 GT è stato trovato elencato sul sito di un rivenditore online a diverse settimane di distanza dal lancio internazionale ufficiale.

POCO F3 GT: è lui o non è lui?

L’edizione globale del Redmi K40 Game Enhanced Edition dovrebbe essere lanciata come POCO F3 GT in India e nel mercato internazionale. Probabilmente, verrà lanciato insieme al POCO M3 Pro 5G, che si dice sia in lavorazione in questi giorni. Mentre il sub brand di Xiaomi deve ancora confermare l’esistenza di questi dispositivi, un rivenditore online ha elencato il POCO F3 GT con le specifiche complete e i prezzi ufficiali.

La quotazione della POCO F3 GT su WelEletronics mostra che avrà un prezzo di $ 1.299 (~ Rs 95.000). Lo smartphone dovrebbe arrivare in India con un prezzo di circa Rs 25.000 (~ $ 341). Quindi, sembra che il telefono sia mostrato con un prezzo decisamente sbagliato.

Per quanto riguarda le specifiche, il POCO F3 GT elencato sul sito vanta le stesse specifiche tecniche del modello Redmi K40 Gaming. Ha uno schermo OLED da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD +, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5. Il chipset Dimensity 1200 è presente sotto il cofano del dispositivo con 6 GB di RAM.

L’elenco afferma inoltre che il terminale avrà una memoria UFS 3.1 da 128 GB e uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione. La batteria da 5.065 mAh dell’F3 GT supporterà la ricarica rapida da 67 W. Non di meno, il POCO F3 GT ha uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Non è chiaro se il dispositivo sarà dotato di pulsanti trigger come il Redmi K40 Gaming.

Potrebbe essere dotato però, di uno snapper da 16 megapixel e la sua configurazione della fotocamera posteriore potrebbe includere una main camera da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

In Cina, il Redmi K40 Gaming viene venduto con un prezzo di partenza di 1.999 Yuan (~ $ 312; ~ Rs 23.000). Si consiglia ai lettori di prendere il tutto con “un pizzico di sale”, in quanto non è stato possibile approvarne l’autenticità del post pubblicato dal rivenditore online.

Xiaomi

Smartphone